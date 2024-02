Frühlingshaft warm und sonnig mit bis zu 18 Grad

Im Norden und Osten des Landes ist es am Samstag am sonnigsten. Am wärmsten wird es jedoch in Salzburg und der Steiermark - hier sind sogar bis zu 18 Grad möglich. Im Laufe des Nachmittags ziehen laut Geosphere Austria aber dann immer mehr und mehr Wolken auf. Gegen Abend sind verbreitet Regenschauer möglich.