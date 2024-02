Zusätzliche Plätze für Jungmediziner sollen folgen

„Recruititing Night“ in der Klinik Oberwart

Für Interessenten gibt es am 7. März eine „Recruititing Night“ in der Klinik Oberwart. „Dort können sich die Absolventen des Studiums der Humanmedizin, aber auch generell über alle Karriere-Möglichkeiten in den vier Kliniken informieren“, so der medizinische Geschäftsführer der Gesundheit Burgenland, Dr. Stephan Kriwanek.