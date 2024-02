120 Mitarbeiter sind wieder im Sägewerk zurück

Das Stora-Enso-Sägewerk Bad St. Leonhard produziert Schnittholzprodukte, nach der zweimonatigen Pause der Basisproduktion hat das Werk seinen Betrieb nun wieder voll aufgenommen. 120 der 270 Beschäftigten durften mit einem Aussetzungsvertrag im Dezember und Jänner nicht arbeiten, jetzt kamen sie zurück. „Diese Mitarbeiter sind in der Rundholzsortierung sowie im Säge- und Hobelwerk beschäftigt. Die schwache Nachfrage am Markt, die Rezension in der Baubranche und die gestiegenen Kosten waren Schuld an der Pause“, sagt Sprecherin Sabrina Bartl.