Ausschluss - droht Mauerwerk jetzt der Knockout?

Auch Entzug der Lizenz möglich

Mauerwerk droht neben einer Transfersperre und Geldstrafen, bis zu 30.000 Schweizer Franken (rund 32.000 Euro), auch noch der Entzug der Wettbewerbslizenz für alle Mannschaften des Vereins und somit auch ein Verbot der Teilnahme an der Meisterschaft. „Mein größter Fehler war, dass ich wieder zurückgekommen bin und dem Präsidenten vertraut habe. Ich wollte nur meinen Beruf ausüben. Aber er hat sich wieder nicht an Vereinbarungen gehalten“, kann Jovic nur den Kopf schütteln, „ich werde mein Geld bekommen, aber Mauerwerk muss mit den Konsequenzen rechnen, sollten sie nicht fristgerecht bezahlen.“ Spätestens am Montag wird man sehen, ob Mauerwerk an der laufenden Meisterschaft in der Regionalliga Ost teilnehmen darf oder nicht.