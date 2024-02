Kim Kardashian bandelt jetzt mit Khloés Ex an

Zuerst waren sie „nur Freunde“ - Jetzt wird’s ernst

Zunächst verriet eine Quelle gegenüber „Page Six“, dass Kim und Odell nur befreundet seien, sich meist in Gruppen treffen, da sie in ähnlichen sozialen Kreisen verkehren. Auch nachdem sie eine Feier im Anschluss an die CFDA Awards im November besuchten, hieß es, dass sie keine romantischen Gefühle füreinander hegen würden.