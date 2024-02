Kim Kardashian kämpft gegen schmerzhafte Krankheit

„Das ist echt schmerzhaft“

„Um ehrlich zu sein, das ist echt schmerzhaft. Ich bin mir nicht sicher, was meine Auslöser sind. Ich habe meine Ernährung nicht geändert. Ich habe alles versucht! Schuppenflechte ist doof“, sagte Kim Kardashian auf Social Media. „Es ist wie überall an meinem Bein. Ich weiß nicht, was passiert. Aber ich muss das herausfinden. Das ist verrückt“, hieß es weiter von ihr über den erneuten Ausbruch. „Ich habe alles versucht.“