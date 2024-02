Schwierige Polizei-Mission in 3200 Meter Seehöhe

Die Polizei, dein Freund und Helfer - selbst in 3200 Meter Seehöhe: Nach rund 36-stündiger „Gefangenschaft“ im Not-Biwak am Großglockner konnten die zwei verletzten Alpinisten aus Tschechien (wie berichtet) Dienstagfrüh von einem Team der Kärntner Flugpolizei per Hubschrauber geborgen werden.