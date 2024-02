Hamas legt Entwurf für Waffenruhe mit Israel vor

Khan Younis mit Fallschirmtruppen angegriffen

Die israelische Armee teilte am Mittwoch zu den Kämpfen in Khan Younis mit, es seien „bewaffnete Terrorzellen“ ausgeschaltet und zahlreiche Waffen sichergestellt worden. „Israelische Fallschirmtruppen haben in den vergangenen 24 Stunden in Khan Younis Dutzende Terroristen getötet“, hieß es in der Mitteilung. Das UNO-Nothilfebüro OCHA berichtete seinerseits von „intensivem israelischem Bombardement aus der Luft, am Boden und von See aus in weiten Teilen des Gazastreifens, vor allem in und um Khan Younis“.