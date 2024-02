Israel: 31 der in Gaza festgehaltenen Geiseln tot

Untersuchung von Gegenschlag angekündigt

Die islamistische Terrororganisation Hamas hatte bei ihrem beispiellosen Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober mehr als 250 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. Unter den Opfern waren mehrheitlich Zivilisten, aber auch Soldaten und Soldatinnen, deren Außenposten an der Grenze zu Gaza von den Angreifern gestürmt worden waren. Der israelische Generalstabschef Herzi Halevi kündigte eine gründliche Untersuchung der Reaktion der Streitkräfte auf den Überfall an.