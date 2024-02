Dieser Bundesligaklub angelt nach Sturms Sportchef

Rien ne va plus - nichts mehr geht mehr! Das Transferfenster hierzulande ist geschlossen. Aber deswegen hatte Andreas Schicker heute keinen Stress mit Afrika-Cup-Heimkehrer Amadou Dante. Denn der steht vor einem Wechsel ins Ausland. „Der Transfer wird in den kommenden Tagen über die Bühne gehen“, betont Sturms Sportchef, der seit einem Monat ja als möglicher Nachfolger von Sportchef Frank Baumann bei Werder Bremen gehandelt wird. Heute legte die „Bild-Zeitung“ zu diesem Thema nach: Im Jänner habe es eine erste Kontaktaufnahme gegeben, im Februar soll wieder gesprochen werden. Laut „Bild“ sei der Traditionsklub von Schickers Arbeit an der Mur schwer beeindruckt.