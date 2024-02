Flammeninferno: Haben auch die Behörden versagt?

Aber der Reihe nach: Dass die Staatsanwaltschaft Graz gegen den Betreiber des Lokals wegen des Verdachts der grob fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt, enthüllten wir in unserer Ausgabe am Dienstag. So waren bei den Erhebungen im völlig zerstörten Gastraum teils haarsträubende Brandschutz-Mängel festgestellt worden. Fluchtwege waren verstellt und Feuerlöscher abgelaufen.