Änderung der Fahrpläne bereitet Pendlern Sorgen

Alles neu macht der Februar: Mit Beginn nächster Woche (12. Februar) kommt es beim öffentlichen Verkehr in den Bezirken Mattersburg sowie Oberpullendorf zu Änderungen. Das Ziel: Schnellere Verbindungen und ein erweitertes Angebot. Die Bevölkerung soll dazu angeregt werden, verstärkt auf das öffentliche Liniennetz umzusteigen. Für das Mittelburgenland ist vorgesehen, dass es beinahe halbstündlich Verbindungen in Richtung Wien geben soll. Die Linien werden dabei an die Bahnknoten Deutschkreutz, Mattersburg und Wien angepasst.