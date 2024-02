„Schwer kontrollierbar“: Bayern-Zweifel an Tuchel?

Die Reise nach Leverkusen am Samstag könnte nicht nur für die Titelambitionen der Bayern schicksalshaft werden, sondern auch für Trainer Thomas Tuchel. Wie „Sportbild“ berichtet, sollen die Bayern-Bosse vom jüngsten Verhalten des Trainers irritiert sein. In TV-Interviews lag der Fokus von Tuchel nach dem Sieg gegen Mönchengladbach nämlich mehr auf der Kritik von Experten an seiner Person, als auf dem Spiel seiner Mannschaft.