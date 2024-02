Russischer Minister bei Beschuss getötet

„Ein Kamerad und Freund aus dem Kampf, der das Schmiedefeuer der Schlachten in der Sommerkampagne 2014 durchlaufen hat, ist getötet worden“, schrieb Sergej Koslow am Montag. Der getötete Alexej Poteleschtschenko war seit Herbst 2023 auf dem Ministerposten in Luhansk. Davor leitete er die Feuerwehr in der Region.