Noch mehr Menschen in Tirol an Masern erkrankt

In Tirol sind erneut zwei Menschen an Masern erkrankt. Damit waren laut Informationen des Landes am Montag sieben Erkrankungsfälle in den Bezirken Kufstein und Schwaz bestätigt. Es handelt sich um vier Erwachsene und drei Kinder. Zudem gebe es weitere „hochgradige Verdachtsfälle“ in Wörgl und Kufstein.