Gehälter und Boni für bald fünf Tiwag-Vorstände?

Tursky will Kartensystem für Asylwerber

Staatssekretär Florian Tursky will ein Kartensystem anstelle von Bargeld für Asylwerber etablieren. „Die Auszahlungsmodalitäten könnte man meiner Meinung nach mit einigen wenigen Klicks rasch umstellen“, sagt Tursky, der auch als Bürgermeisterkandidat in Innsbruck antritt. Eine mögliche bundesweite Lösung könne auf dem Tiroler Modell aufbauen, hier würde Tursky jedoch deutlich nachschärfen, „damit in Zukunft nur mehr ein kleiner Teil – nämlich die 40 Euro Taschengeld – in bar abgehoben werden und der Rest nur mehr per Karte für Sachleistungen genutzt werden kann“. Konkret gehe es um eine Summe zwischen 245 bis 260 € pro Erwachsenem und 145 € pro Kind, je nach Unterbringungsart.