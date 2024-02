Wiener Neustadt will sich Campus selbst bezahlen

Knapp anderthalb Jahre ist es her, als die Süba AG von Investor Klemens Hallmann große Pläne für das ehemalige Leiner-Areal in Wiener Neustadt präsentiert hat. Nicht weniger als ein neues Stadtviertel mit 500 Wohnungen samt Bildungscampus soll dort unter dem Namen „Maximilian am Stadtpark“ entstehen.