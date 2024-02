Teresa Vogl: „Dracula und heiße Kartoffeln“

Viel Zeit zum Fernschauen hat Kultur-Lady und Moderatorin Teresa Vogl nicht. Schon gar nicht, wenn sich alles, was Rang und Namen hat, diesen Donnerstag zum Ball der Bälle in der Wiener Staatsoper trifft. Zeit, um unseren Lesern ihre fünf TV-Tipps zu geben, findet sie trotzdem. „Ich schaue kaum noch linear, sondern bin eher eine aus der, Generation Streaming. Daher sehe ich vieles aus Mediatheken und schalte gezielt nur das ein, was ich auch wirklich sehen will.“