Mann und Frau sprachen auf Hebräisch: Angegriffen!

Bisherigen Erkenntnissen zufolge haben sich die zwei in der Nacht zum Samstag in einem Schnellrestaurant im Bezirk Neukölln unterhalten. An einem Nachbartisch sollen zwei Männer gesessen haben, laut Polizei untereinander auf Arabisch sprachen. „Als sie mitbekamen, in welcher Sprache sich die 27- und der 24-Jährige verständigten, soll sich einer der Männer abfällig gegenüber den beiden geäußert haben“, hieß es in einer Mitteilung der Exekutive.