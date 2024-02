Ministerium kontert: „Menschliches Fehlverhalten“

Nachdem ein 19-Jähriger, der wegen Terrorverdachts in U-Haft saß, bei einem Spitalstermin entkommen war, hatte sich die FPÖ mit Kritik an Justizministerin Alma Zadic (Grüne) zu Wort gemeldet. Das Ministerium verwies nun in einer Stellungnahme gegenüber der „Krone“ darauf, dass es sich dabei allerdings um „menschliches Fehlverhalten“ eines einzelnen Beamten gehandelt habe.