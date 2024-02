Flucht von Terrorverdächtigem wird zum Politikum

Wie berichtet, war ein 19-jähriger Häftling aus Krankheitsgründen von der Justizanstalt Wiener Neustadt in jene in Wien-Josefstadt verlegt worden, weil es dort eine eigene Krankenabteilung gibt. Seinen Termin im Krankenhaus Barmherzige Brüder in Wien am Freitagvormittag nutzte der Terrorverdächtige, um der Justizwache zu entwischen. Einen Tag später konnte er wieder festgenommen und ins Gefängnis zurückgebracht werden.