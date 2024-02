Brand bei Kärntnermilch: Gebäude evakuiert!

Brannt in der Zwischendecke

In Frantschach geriet am Freitagabend dann der Dachstuhl eines hölzernen Bauernhauses in Brand. „Es handelte sich um einen Entstehungsbrand in der Zwischendecke, der zu einer starken Rauchentwicklung führte“, so ein Feuerwehrmann zur „Krone“. Laut ersten Informationen konnten sich zwei Personen selbst aus dem Haus retten. Nun sei - dank des schnellen Eingreifens der Floriani - die Lage unter Kontrolle. Im Einsatz standen die Wehren Wolfsberg, Frantschach, Theißenegg, St. Margareten, Kamp und St. Stefan.