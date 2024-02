Beeinträchtigter Edelfan hofft auf ein Pokalfoto

Vor Einzug in Play-offs

Sportlich ist das Duell gegen die Wiener aber ebenfalls bedeutend, könnte die Mannschaft von Trainer Sebastian Waser den Einzug in die Top-6 fixieren. Die klare 61:92-Pleite vom Hinspiel im Oktober spielt dabei keine Rolle mehr. Zumal Wien in den letzten acht Spielen sechs Niederlagen kassierte. Die bereits fix für die Play-offs qualifizierten Gmunden Swans treffen indes morgen auf St. Pölten.