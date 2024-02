Trotz 1000 neuen Wohnungen stagniert Einwohnerzahl

Wohnungen werden am Traunsee als „Betongold“ bezeichnet. Deshalb bieten sie Investoren oft auch nicht am Markt an. Leerstände und viele kaum genutzte Zweitwohnsitze sind die Folge. Dadurch ist seit den 1950er-Jahren die Bevölkerungszahl in Gmunden unverändert. Die Preise für Immobilien explodieren.