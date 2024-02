Mann bedrohte seine Freundin mit dem Umbringen

Am Donnerstag gegen 22 Uhr eskalierte die Situation in einer Wohnung im Bezirk Penzing, als ein 49-jähriger Mann, der unter Alkoholeinfluss stand, in einen Streit mit seiner 60-jährigen Lebensgefährtin geriet. Der Mann soll während des Streits eine Glastür eingeschlagen und seine Partnerin mit dem Umbringen bedroht haben. Daraufhin alarmierte die Frau umgehend die Polizei.