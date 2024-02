Linzer, auf geht‘s in eine neue Zeitrechnung!

Im März 2018 siegte der ASK 1:0 in Pasching. Neo-Osnabrücker Thomas Goiginger, Roma-Leihgabe Ebrima Darboe wechselt zu Sampdoria Genua, war neben dem geschassten Peter Michorl und Dauer-Patient Philipp Wiesinger der einzige Kicker, der bereits damals gekickt hatte. Was zeigt, dass auch im Kader der Schwarz-Weißen eine neue Art der Zeitrechnung erfolgt. Die im Herbst gefruchtet hatte, als man den heutigen Gegner erstmals nach 15 Spielen (auswärts) biegen konnte.