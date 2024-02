Super Bowl: Alles über das Eierlaberl-Spektakel

Touchdown! Am Sonntag steht in der National Football League (NFL) das wichtigste Spiel der Saison an: der Super Bowl. Zwei Teams kämpfen vor 171 Millionen Zuschauern um den Gewinn der „Vince Lombardi“-Trophäe. Krone+ beantwortet die wichtigsten Fragen zum größten Einzelsportspektakel der Welt.