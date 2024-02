Hansi Hinterseers bäriges Porträt zum Jubiläum

Gleich drei Jubiläen hält 2024 für Hansi Hinterseer bereit: 1974 gelang dem Kitzbüheler der spektakuläre Slalom-Heimsieg beim Weltcuprennen am legendären Ganslernhang in Kitzbühel. Vor 30 Jahren ging er für seine erste Single ins Tonstudio, eine Chance, die Hinterseer seine zweite Karriere als Sänger ermöglichte. Und am 2. Februar feiert er seinen 70. Geburtstag. Im Jubiläumsjahr blickt er in „Willkommen in meinem Leben“ auf seine Karrieren und lässt dabei auch persönliche Einblicke zu. Denn einen Hansi Hinterseer erkennt jeder. Doch nur wenige kennen den Menschen hinter dem Star, so wie er wirklich ist - abseits vom gut gelaunten Tiroler mit der markanten Frisur und den Fell-Moonboots.