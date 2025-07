Eine Reise in die Welt der Salzburger Festspiele

In der Hauptrolle ist der heimische Tausendsassa Philipp Hochmair längst sattelfest. 2018 sprang er für fünf Vorstellungen für den erkrankten Tobias Moretti ein, seit dem Vorjahr hat er sich als „Jedermann“ etabliert. Frei nach dem Motto „Schauspielerin trifft Schauspieler“ führt Lilian Klebow mit Hochmair heute Abend (22.15 Uhr) das erste Gespräch des traditionellen „Salzburger Festspieltalk“. Für die gebürtige Münchnerin eine spannende Aufgabe, wie sie im Gespräch verrät: „Wir nehmen die Zuschauer mit in unsere Welt und es ist schön zu sehen, wie unterschiedlich oder ähnlich wir an Rollen, an unsere Arbeit und an den Beruf an und für sich herangehen. Ich stelle Fragen, die mich auch als Kollegin beschäftigen und die für die Zuschauer spannend sein können.“