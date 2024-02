Warum das Staatsgewalze stets für Erregung sorgt

Alles Walzer! Mit diesem von Johann Strauß jun. geprägten Kommando gibt der Zeremonienmeister das Tanzparkett in der Wiener Staatsoper frei. Fast auf den Tag genau wie am 9. Februar 1956 beim ersten Opernball nach dem Zweiten Weltkrieg trifft sich am Donnerstag beim 66. Opernball die Politspitze mit den Stars des Hauses, den Debütanten, Hollywood-Ikonen und Ball-Novizen zum großen Staatsgewalze. Allerdings hat der Walzertraum in der Donaumetropole eine lange Tradition, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht - als noch keine bezahlten Stargäste wie Priscilla Presley antanzte.