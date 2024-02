Semmering-Beben: Knapp 3000 Meldungen eingegangen

Er selbst hörte den „Rumpler massiv“, berichtet Bezirkskommandant Josef Huber von der Feuerwehr Neunkirchen am Donnerstag nach dem stark spürbaren Erdbeben in Niederösterreich. Bis in die Vormittagsstunden gingen knapp 3000 Meldungen bei Geosphere Austria ein, in 130 Fällen wurde von Schäden berichtet.