Deutlich spürbares Erdbeben ließ Betten wackeln

Gegen 3 Uhr bebte plötzlich die Erde - und zwar so stark, dass Gegenstände umstürzten, Betten wackelten und sogar Risse in Gebäudewänden auftraten. „Wir wurden aus dem Schlaf gerissen. Das war heftig heute kurz vor 3 Uhr“, meldet sich ein krone.at-User in den frühen Morgenstunden aus Ternitz: „Auf meinen Stiegen sind nun Risse. Das Beben war diesmal echt heftig.“