Erneutes Treffen mit Sellner: Druck auf AfD steigt

Wie die AfD am Mittwoch bestätigte, haben zwei bayrische Landtagsabgeordnete an einer Veranstaltung mit Sellner in Schwaben teilgenommen. Die Parlamentarier seien „persönlich ohne Auftrag von Fraktion oder deren Wissen“ zu dem Treffen in Dasing in der Nähe Augsburgs gegangen. „Der Sachverhalt wird zunächst intern behandelt“, meinte ein AfD-Sprecher. Die Landtagsfraktion habe erst durch die Berichterstattung von der Veranstaltung und der Teilnahme erfahren.