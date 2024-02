Venezianisches Fest zum runden Jubiläum

Mit einem großen venezianischen Fest gipfeln die Feierlichkeiten am 31. August. Wie schon zu Zeiten von Fürsterzbischof Markus Sittikus – der öffentliche Feste in Salzburg salonfähig machte – verwandelt sich die ganze Stadt am 31. August in eine Festmeile. Auch der Innenhof der Residenz wird dabei bespielt. Am Tag der offenen Tür, am 11. Mai, wird’s musikalisch interessant: venezianische Mehrchörigkeit ist im Domquartier zu erleben.