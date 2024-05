„House of Cards“ bei den Pfingstfestspielen

„Es ist unmöglich, hier nicht an Ereignisse der jüngsten Geschichte zu denken“, bemerkte Regisseur Robert Carsen beim Terrassentalk der Pfingstfestspiele. Eine Frau (Vitellia), die für die Wiedererlangung ihrer Herrschaftsansprüche über Leichen gehen würde, ein in Flammen stehendes Kapitol und zahlreiche intrigante Machenschaften lesen sich wie der Plot einer Folge des amerikanischen Serienhits „House of Cards“, was nicht heißt, dass Carsen die Handlung nun ins Washington des Jahres 2021 verlegt. „Für mich steht im Vordergrund die Frage nach politisch richtigem Handeln. Es geht um Macht, die Vitellia vor dem Hintergrund ihres eigenen Traumas für sich beansprucht“, so Carsen.