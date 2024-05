Fix: Pep Lijnders übernimmt bei Red Bull Salzburg

Was die „Krone“ bereits am Dienstag berichtete, ist jetzt fix! Red Bull Salzburg hat mit Pepijn Lijnders einen neuen Trainer für die Saison 2024/25 gefunden. Wie die Mozartstädter am Mittwoch offiziell bekannt gaben, wird der Niederländer das Ruder des österreichischen Serienmeisters übernehmen.