FC Pinzgau krönt sich zum Landescup-Sieger

Der FC Pinzgau kürte sich am Mittwochabend in Puch zum Sieger des Salzburger Fußball-Landescups. Die Saalfeldener schlugen den SV Kuchl in einer umkämpften Partie knapp mit 2:1. Den erstmaligen Titelgewinn widmeten die Pinzgauer ihrem verletzten Kapitän, der die Trophäe in Empfang nehmen durfte.