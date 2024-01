Altach verstärkt sich mit Hungaro-Kanadierin

Vom College nach Europa

Für die 23-Jährige ist es die erste Profi-Station: Von 2018 bis 2022 war sie in Texas für die Southern Methodist University im Einsatz, im Anschluss spielte Brigitta ein Jahr lang in Florida für die Lynn University. Seit letztem Sommer versuchte Pulins in Europa Fuß zu fassen, bisher aber noch vergeblich: Nach einem kurzzeitigen Trainingsarrangement in Schweden wird Altach nun zur ersten fixen Station der Doppelstaatsbürgerin.