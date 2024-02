Was an dem Superwahlsonntag gar nicht so super ist

Der mögliche Superwahlsonntag am 9. Juni spaltet die Nation. Während mehrere schwarze Landeshauptleute offenbar Gefallen an dem Experiment finden, mehren sich auch kritische Stimmen. Wahlrechtsexperte Robert Stein äußert gegenüber der „Krone“ Bedenken. Wo die Fehlerquellen liegen und wo in Österreich Fehler am wahrscheinlichsten sind.