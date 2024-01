Durstiger Einbrecher bevorzugte vor allem Zweigelt

Am Dienstag wurde in Asten ein Kellereinbruch, der schon mehrere Tage zurücklag und bei dem unter anderem Weinflaschen - ausschließlich Zweigelt - aus einem Kellerabteil gestohlen worden waren, angezeigt. Schnell geriet ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land in den Fokus der Ermittlungen.