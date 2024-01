Nächster Putin-Gegner verschwindet spurlos

So fehlte etwa im Dezember jegliches Lebenszeichen von dem Oppositionellen Alexej Nawalny, der bis dahin in einem Lager unweit von Moskau inhaftiert war. Erst nach rund zwei Wochen tauchte er damals wieder auf - in einem Straflager in der russischen Polarregion. Menschenrechtler kritisieren diese Praxis als Schikane vonseiten des russischen Strafvollzugs.