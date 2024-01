Lebensretter erzählt: „Roswitha stand in Flammen!“

„Ich will nicht als Held dastehen“, erzählt Ernst Scheihenberger und bricht weinend zusammen. Doch nach seinem selbstlosen Einsatz kann er getrost als solcher bezeichnet werden. Denn sein schnelles Handeln rettete einer 77-Jährigen buchstäblich in letzter Sekunde das Leben. Als Sonntagabend das Mobilheim der Pensionistin auf einem Campingplatz in Hainfeld im Bezirk Lilienfeld urplötzlich lichterloh in Flammen stand, fackelte ihr Nachbar nicht lange.