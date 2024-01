Siege für Liga-Topduo Klosterneuburg und Gmunden!

Duchess verlieren in St. Pölten erstmals nach 49 Spielen

Nach saisonübergreifend 49 Liga-Siegen in Folge verloren indes die BK Raiffeisen Duchess Klosterneuburg am Samstag in der Basketball-Superliga der Frauen erstmals wieder. Beim SKN St. Pölten erlitten die Duchess eine klare 57:81-Niederlage und mussten die Tabellenführung an ihre Herausforderinnen abgeben. Bereits im Cupfinale (9./10. März) treffen die beiden Topteams wieder aufeinander.