ÖVP und SPÖ streiten um „Kopfverbot“ im Wahlkampf

Kommunikation Burgenland gilt als „getarntes Medienimperium“

Als „getarntes Medienimperium“ des Landeshauptmannes außerhalb jeglicher Kontrollmöglichkeiten durch den Landtag wird die Kommunikation Burgenland von der Volkspartei bezeichnet. Offensichtlich gehe es darum, den Landeshauptmann in sehr knappen Abständen mit diversen Drucksorten in alle Haushalte zu bringen, wie ÖVP-Landesobmann Christian Sagartz anmerkt. Die Rede ist von den Magazinen „Mein Burgenland“ und „Burgenland kompakt“ sowie den jährlichen Rechenschaftsberichten „gesagt.getan.Burgenland“. Anfragen der ÖVP zufolge entstehen dem Land durch diese drei Publikationen 510.177,08 Euro an Kosten pro Jahr. Auf die laufende Legislaturperiode hochgerechnet, ergibt das etwas mehr als 2,5 Millionen Euro. Zusätzlich habe der Steuerzahler im vergangenen Jahr der Kommunikation Burgenland 800.000 Euro zugeschossen, so die ÖVP.