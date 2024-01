Ex-Kriminalist kritisiert Vorgehen der Polizei

Kritik am Vorgehen der Polizei bei der „Belagerung“ des rechtsextremen „Castell Aurora“ durch deutsche Medien übt nun jemand, der es wissen muss – nämlich ein ehemaliger Linzer Kriminalist. Uwe Sailer war vor Ort, als am Mittwoch der deutsche Identitären-Guru Götz Kubitschek seinen Auftritt hatte: „Eine dubiose Rolle spielte der Einsatzleiter des Verfassungsschutzes vor Ort. Er bezeichnete Götz Kubitschek als harmlosen Buchautor, dessen Bücher nicht verboten sind. Dass es sich bei ,Castell Aurora’ um eine Festung der Identitären handle, wollte dieser Herr des Verfassungsschutzes so nicht stehen lassen. Aus seiner Sicht handle es sich um einen harmlosen Kulturverein. Etwas ausholend sagte er noch, dass sich die Grünen als schreckliche Kriegstreiber erweisen.“