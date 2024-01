„Trotz Krise gibt es viele Gründungen in Kärnten“

Dass sich trotz Krise und allgemeiner Krisenstimmung etwas in Kärnten tut, bestätigten die Profis der Wirtschaftskammer. „Die Gründerzahlen gehen rauf, die Leute wollen gründen!“, betont Florian Kornek-Goritschnig, WK-Gründerservice, schon beim mittäglichen Einkehrschwung. Dem stimmt die Teamleiterin des Gründerservice, Lucija Wakounig, beim abendlichen Kamingespräch voll zu. „Man merkt den innovativen Tatendrang in Kärnten und es gibt sehr gute Angebote, die Gründer bei ihrem Vorhaben unterstützen“ erklärt sie. „Wer sich informieren will, kann sich direkt an uns wenden oder hat bei einigen Events die Möglichkeit dazu. Am 15. März veranstalten wir den Gründertag und am 12. Juni findet wieder das „90 Seconds“-Festival statt.“