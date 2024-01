Die „Orgasmus-Päpstin“ kommt zur Erotikmesse

Ring macht ihr einstiges Hobby jetzt zum Beruf

Mit einem Vortrag und anschließender Beratung vor Ort über den „heiligen Raum der Sexualität“ will Ring den Salzburgern neue Lust auf die Liebe vermitteln. Ihrer einstigen Nebentätigkeit möchte Ring in Zukunft häufiger nachgehen: „Ich plane gerade Workshops und Seminare, bei denen ich auch in die Bundesländer zu den Menschen reise“, erzählt Ring der „Krone“. Auch für Zeitungen oder im TV als Sexual-Ratgeberin tätig zu sein, könne sich die 47-Jährige gut vorstellen. „Ich sehe in diesem Feld enorm viel Bedarf“, so Ring.