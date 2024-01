„Gesellschaft ist ein sattes Verlustgeschäft“

„Gehört schonungslos hinterfragt“

Sint sieht LH Anton Mattle (ÖVP) als Eigentümer, den Aufsichtsrat und den Vorstand der Tiwag in der Pflicht. „Sie sollen der Tiroler Bevölkerung rasch eine ehrliche Kosten-Nutzen-Rechnung vorlegen. Es gehört schonungslos hinterfragt, ob die Tiwag die Achenseeschifffahrt-GmbH braucht oder ob der Betrieb nicht besser in andere Hände gehört“, sagt er und ergänzt: „Nach dem Motto ,Schuster bleib bei deinem Leisten’ muss die Tiwag nicht Schiff fahren und Bier kredenzen, sondern sie hat sich um die Energieversorgung der Menschen in Tirol zu kümmern.“ So lange die Tiwag den Tirolern über hohe Strompreise so tief in die Taschen greife wie noch nie, dürfe es jedenfalls kein zusätzliches Geld für neue Restaurants und Co. rund um die Achenseeschifffahrt-GmbH geben, so Sint.