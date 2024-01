Tourenski-Elite trifft sich wieder in Saalbach

Herrmann hält den Rekord

Lokalmatador Jakob Herrmann will vor allem gesund ins Ziel kommen. Der Streckenrekordhalter des Marathons (für die 3010 Höhenmeter brauchte er 2020 2:15:10) will nichts riskieren: „Ich werde den Mountain Attack heuer etwas anders angehen, die Proritäten liegen woanders.“ Nämlich auf kommendem Mittwoch, wenn er in Radstadt einen neuen 24-Stunden-Rekord aufstellen will. Innerhalb eines Tages will der Werfenwenger 24.000 Höhenmeter zurücklegen.