Innerhofer: „Beim Traillaufen fühlst du dich frei“

Im Gegensatz zu den Profis nimmt Isabell Speer noch nicht lange an Wettkämpfen teil. „Angefangen hat’s bei mir im Jugendalter, ich bin viele Wald- und Wiesenwege gelaufen. Für mich ist es nach der Arbeit ein toller Ausgleich.“ Die 31-Jährige Wahl-Salzburgerin nimmt am Wochenende am Trailrunning-Festival (mit knapp 2000 Teilnehmern über drei Tage ein neuer Rekord, Läufer kommen aus 43 verschiedenen Nationen) in der Mozartstadt teil, startet am Sonntag beim Gaisberg-Trail. Den Festungstrail am Samstag hat sie vergangenes Jahr gewonnen.